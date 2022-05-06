Heyelan anı kamerada - Son Dakika
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Heyelan anı kamerada

06.05.2022 12:12

Heyelan anı kamerada Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı.

Heyelan anı kamerada

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı.

Trabzon'da son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Akçaabat- Düzköy karayolunun 8. kilometresinde bir akaryakıt istasyonun arka kısmında dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprakların meydana getirdiği heyelan kameraya yansıdı. Görüntülerde, heyelanın kaya ve toprak parçaları ile başladığı ve sonrasında kaya kütlesinin koparak yuvarlanması ile toz bulutunun oluştuğu görülüyor. Korku dolu anlara neden olan heyelanın ardından bölgede çalışma yapılacağı belirtildi.

Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heyelan anı kamerada - Son Dakika


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