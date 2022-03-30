Trabzon'da heyelan; asfalt yol çöktü - Son Dakika
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Trabzon'da heyelan; asfalt yol çöktü

30.03.2022 12:12
Trabzon'da heyelan; asfalt yol çöktü

TRABZON'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yusuflu Mahallesi'nin asfalt yolunda çökme oldu.

TRABZON'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yusuflu Mahallesi'nin asfalt yolunda çökme oldu.

İlçeye bağlı, 600 haneli Yusuflu Mahallesi'nde sabah heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası mahalleye ulaşım sağlanan asfalt yolda kısmi çökme oldu. Bazı noktalarda çatlaklar oluşan, ortaokula da ulaşımın sağlandığı yolun çökmesiyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, inceleme başlatırken, mahalleye alternatif güzergahtan ulaşım sağlanıyor.


Trabzon'da heyelan; asfalt yol çöktü
Trabzon'da heyelan; asfalt yol çöktü
Trabzon'da heyelan; asfalt yol çöktü
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Toprak Kayması, Düzköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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