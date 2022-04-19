Trabzon'da heyelan bölgesinde hasar tespiti devam ediyor - Son Dakika

TRABZON'un Sürmene ilçesindeki 3 ev ile kullanım dışı okul ve 2 katlı lojmanın toprak yığını altında kaldığı heyelan ile ilgili başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hava sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak karların erimesi nedeniyle yüksek kesimlerde oluşan heyelan, dün sabah saatlerinde Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Dik yamaçtan gelen heyelan, evler ve yolu da aşarak Küçük Dere'ye ulaştı. Heyelanda boş halde tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve 2 katlı lojman binası toprak altında kaldı. Toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri inceleme başlattı.

Heyelanın kısmen önünü kapattığı dere yatağında olası taşkın riskine karşı bazı evler tahliye edildi, 19 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi. Mahallede 2 okul da geçici olarak tatil edilirken, Devlet Su İşleri ekipleri de dere yatağında önlem için çalışma başlattı. Dere yatağında biriken suyun tahliyesinin sağlandığı alanda AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları da sürüyor.'DEVLETİMİZ TÜM GÜCÜYLE BURADADIR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, heyelanın meydana geldiği Oylum Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Heyelanla birlikte bazı yapıların yıkıldığını ve hasar gördüğünü belirten Zorluoğlu, "Heyelanda can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Devletimiz tüm gücüyle buradadır. Şu anda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Heyelandan dolayı su hattımız zarar gördü. Ancak ekiplerimiz hemen duruma müdahale ederek eski hattımızı devreye aldılar. Suyun yeterli olmadığı yerlerde ise tankerlerimiz takviye yapmaktadır" dedi.