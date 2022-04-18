Trabzon'da heyelan meydana geldi! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı - Son Dakika
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Trabzon'da heyelan meydana geldi! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı

18.04.2022 17:54

Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev toprak altında kaldı. Aşırı yağış, karların hızlı erimesi, arazinin jeolojik yapısı ve eğime bağlı olarak meydana gelen heyelan sebebiyle 19 ev boşaltıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle can kaybı olmadığı ve bölgedeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında aşırı yağış, karların hızlı erimesi, arazinin jeolojik yapısı ve eğime bağlı olarak heyelan meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası riskli bölgede bulunan 19 evin boşaltıldığını bildirdi.

5 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Ustaoğlu, gazetecilere, Derebaşı mevkisinde meydana gelen toprak kaymasının dere yatağını doldurarak su birikintisi oluşturduğunu söyledi. Söz konusu bölgede kullanılmayan ilkokul ve 2 katlı lojmanı ile onun yanında 3 evin bulunduğunu belirten Ustaoğlu, "Bunlar toprak altında kaldı" dedi.

Trabzon'da heyelan! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı

"DERE YATAĞINDA SU BİRİKMEYE BAŞLADI"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da olayla ilgili açıklama yapıldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Heyelan sebebiyle Küçük Dere kapanmış olup dere yatağında su birikmeye başlamıştır. Biriken suyun dere yatağında taşkın ve sel riski oluşturması sebebiyle riskli bölgede bulunan 19 ev boşaltılmıştır. Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon İl AFAD ve DSİ iş birliğiyle gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalar devam etmektedir.

Trabzon'da heyelan! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı

"BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR TAKİP EDİLİYOR"

Bölgedeki çalışmaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Başkanlığımızdan AFAD Müdahale Dairesi Başkanı ile Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı öncülüğünde bir AFAD ekibi de Trabzon'a görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Trabzon'da heyelan! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı

BİR AİLE ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı.

Trabzon'da heyelan! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı

Sabah saatlerinde duyduğu ses ile diğer aile üyelerinin uyandırdığını belirten Haydar Akyasan, "Pencereye çıktım ki; dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Dağ kopmaya devam ediyordu. O esnada her yeri heyelan alıp, gitti. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı" dedi.

Trabzon'da heyelan! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı

"KIYAMET OLUYOR SANDIK"

Rafet Akyasan da "Burada kıyamet kopuyor, sandık. Bizi sel alacaktı her şey sabah namazından sonra oldu. Canımızı zor kurtardık. Her şeyimiz gitti" diye konuştu. Öte yandan heyelan riskinin ortadan kalkmasının ardından bölgede ekiplerin çalışma başlatacağı bildirildi.

Trabzon'da heyelan meydana geldi! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı
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Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı

Toprak Kayması, Trabzon, Sürmene, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da heyelan meydana geldi! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da heyelan meydana geldi! Kayan toprak 5 evi yuttu, 19 ev ise boşaltıldı - Son Dakika
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