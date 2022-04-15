Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı - Son Dakika

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çamlıktepe Mahallesi'nde kar sularının erimesi ve sağanak sonucu bazı yerlerde heyelan ve çökmeler meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Araklı Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu 5 ev heyelan riskine karşı tahliye edildi.

Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi de bölgede incelemelerde bulundu.