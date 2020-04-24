Trabzon'da heyelan nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Belediye Başkanı Kurukız, gerekli tüm tedbirlerin alındığını, ilgili kurumların ekiplerinin bölgede inceleme yapacağını kaydetti.

İlçeye bağlı Üzümözü Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Park halindeki bir aracın zarar gördüğü heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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