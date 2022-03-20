Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi

20.03.2022 16:45

Trabzon'da dün heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitede yaşayanlar tahliye edildi.

Trabzon'da dün heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitede yaşayanlar tahliye edildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde kar yağışı ve sağanağın ardından meydana gelen heyelan sonrası bölgede çalışma başlatıldı.

Heyelan sonucu arka kısımdaki istinat duvarının bir bölümü yıkılan 5 katlı 2 binadaki 20 daire tahliye edildi.

Sitenin apartman ve bahçe girişine de emniyet şeridi çekildi.

Öte yandan Ortahisar Belediyesi ekipleri, çöken istinat duvarının bulunduğu alanda incelemelerde bulunuldu.

Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi

YORUMLAR
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Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü TRABZON'DA HEYELAN; SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ TRABZON'DA HEYELAN; SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi - Son Dakika


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