Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

Trabzon'un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde dün öğle saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası kapanan bazı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Trabzon'un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde dün öğle saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası kapanan bazı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, heyelanın ardından Sürmene ve Köprübaşı ilçelerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Başkan Zorluoğlu, heyelandan etkilenen hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 24 saat vatandaşın hizmetinde olduklarını belirten Başkan Zorluoğlu, "Tek tesellimiz heyelan nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmamasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanınızdayız. Arkadaşlara gerekli talimatları verdim. Ne gerekiyorsa yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"Devletimizin yanımızda olduğunu bilmek bizleri memnun etti" diyen ilçe sakinleri, "Heyelan olur olmaz ekipler buraya geldi ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu ve ilçe belediye başkanlarımız bizlere moral verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kapanan mahalle yollarının açıldığı ve ulaşımın normale döndüğü belirtildi.

(İHA)

Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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