Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü Yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika

Yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından Karayolları ekiplerince yapılan çalışma sonucu yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelan sonrası Sera Gölü yolunun tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, etkili yağış sonrası ilçenin Sera Gölü mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin