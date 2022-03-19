Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü

19.03.2022 18:03

Trabzon'da, heyelan sonucu bir sitenin istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Trabzon'da, heyelan sonucu bir sitenin istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde kar yağışı ve sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle 5 katlı bir sitenin arka bahçesindeki istinat duvarının büyük kısmı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü
Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü
Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü
Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü
Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü
Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü

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TRABZON'DA HEYELAN; SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ TRABZON'DA HEYELAN; SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Ordu'da heyelan nedeniyle sitenin perde duvarı çöktü Ordu'da heyelan nedeniyle sitenin perde duvarı çöktü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü - Son Dakika


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