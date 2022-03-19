Trabzon'da heyelan; sitenin istinat duvarı çöktü - Son Dakika

TRABZON'da yağan karın erimesiyle meydana gelen heyelanda, 3 bloklu sitenin arka bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı. Heyelanlı alanda, ekipler inceleme başlattı. Hazırlanacak raporun ardından binalarla ilgili karar verileceği belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışından dolayı toprağın yumuşamasıyla oluşan heyelanda 5'er katlı, 3 bloktan oluşan Çiçek Apartmanları Sitesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının bir kısmı çöktü. Heyelanla, siteye yakın çevre zeminde ve siteyi çevreleyen duvarda çatlaklar oluştu. Heyelanı gören apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri, sitede güvenlik önlemi aldı. Endişelendiklerini belirterek, tedbir amaçlı apartmanların tahliyesini öneren site yöneticileri, binalar için de kapsamlı önlem alınmasını talep etti. Heyelanlı alanda bazı numuneler alan ekipler, teknik inceleme başlattı. Hazırlanacak raporun ardından binaların tahliyesine dair karar verileceği belirtildi.