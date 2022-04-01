Trabzon'da heyelan ve çığ uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da heyelan ve çığ uyarısı

01.04.2022 13:22
Trabzon'da heyelan ve çığ uyarısı

Trabzon'da vatandaşlar heyelan ve çığ riskine karşı uyarıldı.

Trabzon'da vatandaşlar heyelan ve çığ riskine karşı uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede artarak bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi Trabzon'da son 10 günde 100 heyelan meydana geldi Trabzon'da eriyen kar suları heyelana neden oluyor Trabzon'da eriyen kar suları heyelana neden oluyor

Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelan ve çığ uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:28:14. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da heyelan ve çığ uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement