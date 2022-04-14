Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA

14.04.2022 13:03

Son dakika haberlerine göre TRABZON'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı.

TRABZON'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerinin çalışması sırasında oluşan heyelan da DHA kameralarına yansıdı. Görüntülerde; yamaçtan önce su aktığı, ardından sürüklenen taş ve toprağın yolu doldurduğu görülüyor.

İlçede etkili olan yağmur sonrası Köseli Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri çalışma başlatırken, bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Çalışmalar sırasında yaşanan heyelan anı da DHA kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; iş makinesinin çalışması sırasında yamaçtan önce su aktığı, ardından sürüklenen taş ve toprağın yolu doldurduğu görülüyor. Heyelan riskinin sürdüğü mahallede, Santa yoluna ulaşıma izin verilmiyor.

'HEYELANIN DURMA ŞANSI YOK'

Tarım arazileri çamur altında kalan Mehmet Köse, "Burada sürekli heyelan meydana geliyor. Heyelanın durma şansı yok. Kepçe temizlemeye çalışıyor ama temizledikçe toprak gelmeye devam ediyor. Fındık bahçelerimizle tarlalarımız çamur içinde kaldı. Bu yıl mahsul ekemeyeceğiz" dedi. Yolaç Mahallesi Muhtarı İdris Çil ise "1 ay kar yağdı. Hava sıcaklarının da artmasıyla kar, bir anda eridi. Toprak da zaten suya doymuştu. En ufak bir yağmurda böyle heyelanlar oluşuyor. Yol sürekli akmaya devam ediyor. Karadeniz insanının kaderi bu" diye konuştu.;

'BURADA 3 DEFA BÖYLE HEYELAN OLDU'

Yolun açılmasını bekleyen araç sürücüsü Halil İbrahim Ayvaz de "Hastaneye gitmek için yola çıktım. Ama yolda mahsur kaldık. Araçlar kuyruk oluşturdu, yol da açılacak gibi durmuyor. Bekliyoruz. Bu bölgede birçok yerde heyelan oluyor. Burada 3 defa böyle heyelan oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: TRABZON'DA HEYELAN YOL KAPATTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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