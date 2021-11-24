TRABZON'DA HEYELANDA KAPANAN YOL AÇILDI - Son Dakika

TRABZON'da etkili sağanak sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolu, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezinin yanı sıra özellikle batı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde eksisini artırdı. Etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken heyelana da yol açtı. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak ve taşlar, Yeşilköy Mahallesi mevkisinde yola doldu. Beşikdüzü-Şalpazarı kara yolunun 9'uncu kilometresi, ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen ekipler, iş makineleri eşliğinde yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucu temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.