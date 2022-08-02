Hırsızlık şüphelisinin kaçtığı araçla çarptığı polis yaralandı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisinin kaçtığı araçla çarptığı polis yaralandı; o anlar kamerada

02.08.2022 11:39
Hırsızlık şüphelisinin kaçtığı araçla çarptığı polis yaralandı; o anlar kamerada

TRABZON'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli O.D., hafif ticari araçla kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı polisi yaraladı.

TRABZON'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli O.D., hafif ticari araçla kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı polisi yaraladı. Şüpheli yakalanırken, kaçmaya çalışması ve polise çarptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan ve takibe aldıkları şüpheli O.D.'nin kullandığı hafif ticari aracı, İnönü Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polislerin kendisini durdurmak istediğini fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı. Bu sırada ekip otosundan inip, 'dur' ikazında bulunan polise aracıyla çarpan şüpheli, önündeki polis aracına da çarptıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Bacağından yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılırdı. Sol bacağı alçıya alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekipler peşine düştüğü şüpheliyi ise takip sonucu Faroz mevkisinde yakaladı. Araçtaki aramalarda uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ile farklı araca ait 2 plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliye, Trafik Kanunu'na aykırı davranışlar nedeniyle 2 bin 907 lira ceza ve 40 ceza puanı uygulanarak sürücü belgesi de geri alındı.

O.D'nin emniyetteki işlemleri sürerken, şüphelinin polise çarparak kaçtığı anlar ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelisinin kaçtığı araçla çarptığı polis yaralandı; o anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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