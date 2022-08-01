Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı - Son Dakika
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Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı

01.08.2022 19:15
Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı

Trabzon'da hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen şahsın bulunduğu araç, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçarken bir polis memuruna çarptı.

Trabzon'da hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen şahsın bulunduğu araç, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçarken bir polis memuruna çarptı. Polis memurunun bacağı kırılırken, aracın sürücüsü uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı bir araca ait iki plaka ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen O.D. isimli şahsın içerisinde bulunduğu aracı Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de durdurmak istedi. İkazlara uymayarak polis aracına çarpan O.D., bu sırada polis otosundan inerek kendisini durdurmaya çalışan polise de çarpıp kaçtı. Aracı durdurmak isteyen polis memurunun bacağı kırılırken, şahsın yakalanması için resmi ve sivil ekiplerce çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin ısrarlı takip ve çalışmaları sonucu O.D., Devlet Sahil Yolu Faroz mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın otomobilinde 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı bir araca ait iki adet plaka ele geçirildi. Kullandığı araca ait olmayan plaka bulundurmaktan adli ve idari işlem yapılacağı öğrenilen şahıs hakkında trafik kanununa aykırı davranışları nedeniyle 2 bin 907 TL para cezası, 40 ceza puanı uygulanırken, sürücü belgesi ise geri alındı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzon, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı - Son Dakika
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