Son Dakika Haberleri: Trabzon'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Trabzon'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

1 saat önce

Trabzon'da hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]
Trabzon'da hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte bulunan bir lisede meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin soruşturmasını sürdüren polis, D.B ile B.K isimli şüphelileri çaldıkları 2 laptop ile yakaladı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:37 Kaynak: AA
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