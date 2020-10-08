Trabzon'da hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Bir tünel inşaatının şantiyesinden yaklaşık 100 bin lira değerinde 150 metre uzunluğunda kablo çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ilçede, devriye görev yapan jandarma ekipleri, I.S'ye ait iş yerinden çaldıkları buzdolabını araca yükleyen iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların aynı iş yerinden daha önce de 40 demir masa, 40 demir sandalye ve 1 kıyma makinesi çaldıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri mahkemece tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.