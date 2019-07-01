Son Dakika Haberleri: Trabzon'da hız kontrolleri
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Trabzon'da hız kontrolleri

1 saat önce

Trabzon'da yapılan radarla hız denetimlerinde 217 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Trabzon'da hız kontrolleri, System.String[]
Trabzon'da yapılan radarla hız denetimlerinde 217 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince kentte 6 farklı noktada yapılan uygulamada bin 914 araç kontrol edildi.
Uygulamada, hız sınırını aşan, sürücü belgesiz araç kullanan, ikazlara uymayan ve ters yönde araç kullanan 217 araç sürücüsüne 63 bin 100 lira idari para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:32 Kaynak: AA
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