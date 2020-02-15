Trabzon'da Hristiyan mezarına saldırı iddiası ile ilgili 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Hristiyan mezarına saldırı iddiası ile ilgili 3 gözaltı - Son Dakika

Trabzon'da Hristiyan mezarına saldırı iddiası ile ilgili 3 gözaltı

6 saat önce

Trabzon'da Hristiyan bir vatandaşın mezarına yerleştirilen tahta haçı yerinden alan 3 şahıs, gözaltına alındı.

Trabzon'da Hristiyan mezarına saldırı iddiası ile ilgili 3 gözaltı, System.String[]

Trabzon'da Hristiyan bir vatandaşın mezarına yerleştirilen tahta haçı yerinden alan 3 şahıs, gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ortahisar ilçesinde Hristiyan mezarına saldırı gerçekleştirildiği iddiaları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde, olaya ilişkin 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.


Özür dilediler


Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde; üşüdükleri için ateş yaktıklarını, bu nedenle çevreden odun ve tahta parçası topladıklarını, kasıtlı olarak haçı alıp yakmadıklarını söyledi. Şüpheliler ayrıca, yaşattıkları mağduriyet için özür diledi ve mezar sahiplerinin zararını karşılayacaklarını ifade etti. - ANKARA

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:31 Kaynak: İHA
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