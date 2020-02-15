Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası - Son Dakika
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Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası

6 saat önce

Trabzon Valiliği, Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası, System.String[]

Trabzon Valiliği, Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu mezarda herhangi bir tahribatın olmadığı, sadece üzerinde bulunduğu iddia edilen ahşaptan yapılmış mezar başlığının yerinde olmadığı tespit edilmiş olup, olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, eksik olan mezar başlığının yenisi yaptırılarak yerine konulmaktadır."

Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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