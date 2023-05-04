Trabzon'da HÜDA PAR krizi yaşanıyor! HÜDA PAR yeniden stant açınca ortalık karıştı - Son Dakika
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Trabzon'da HÜDA PAR krizi yaşanıyor! HÜDA PAR yeniden stant açınca ortalık karıştı

04.05.2023 16:38

Trabzon'da dün bir grup kalabalığın saldırısı sonrası kaldırılan HÜDA PAR standının bugün yeniden kurulması sonrası ortalık gerildi. Vatandaşların yoğun tepkisi sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Güvenlik çemberi oluşturarak standı korumaya alan polisler, standın kaldırılmasını isteyen kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Trabzon'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde HÜDA PAR standına bir grup kalabalık tarafından tepki gösterilmiş ve söz konusu standı kırılmak istenmişti. Gerginlik sonrası kaldırılan stant bugün yeniden açıldı.

TRABZON'DA ORTALIK YENİDEN KARIŞTI

Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıktı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken HÜDA PAR'lılar da standını yeniden kurdu.

Trabzon'da gerginlik tırmanıyor! HÜDA PAR yeniden stant açınca ortalık karıştı

EMNİYET MÜDÜRÜ, KALABALIĞI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalıştı. Esentürk, vatandaşlarla bir süre görüştü.

HÜDA PAR LİDERİ YAPICIOĞLU, HABERLER.COM'A KONUŞTU

Trabzon'da bugün gerçekleşen gerginlik devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise aynı saatlerde Haberler.com stüdyosunda yaşananları yorumladı.

Trabzon'da gerginlik tırmanıyor! HÜDA PAR yeniden stant açınca ortalık karıştı

"KİMSENİN SİYASET YAPMA HAKKINI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Dün bir gerginlik oluştu. O gerginlik sonra geçti. Kalabalıklar dağıldı. Provoke edilmiş insanlar dağıldı. Dağıldıktan sonra gerginlik büyümesin diye arkadaşlar stantları kaldırdılar. Bugün arkadaşlar tekrar kurdular. Sabah saatlerinde de çok güzel bir ilgi vardı. Fakat bazı provokatörler o ilginin devam etmemesi için tekrar yalan yanlış bilgilerle tekrar insanları provoke ettiler. Bizim siyaset yapma hakkımızı engellemeye çalıştılar. Bir kişi güç kullanarak siyaset yapmayı engellerse cezası 2-5 yıl hapistir. Bu suç kitlesel halde gerçekleşirse caza ikiye katlanır. Bu suçun çok ciddi bir cezası vardır. Kimse bizim düşüncelerimize katılmak zorunda değil elbette ancak başkalarının siyaset hakkını engelleyemezsiniz.

"YAKALARINI KURTARAMAYACAKLAR"

Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Cezalarını çekecekler. Kim ortalığı karıştırmak istiyorsa bunun hesabı sorulmalı. Biz ortama germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, gerekirse yine kaldırırız, sıkıntı değil. Birkaç provokatörün kışkırtmalarının daha nahoş olaylara yol açmasını istemiyoruz."

YORUMLAR (1)
  • Ayhan Taş: Tasvip edilmeyen görüntüler, ortalığı karıştırmak isteyen odakların oyunlarına alet olmayın,ortalık karışırsa onlar bir köşeye çekilip çay ve kahvelerini iştahlı bir şekilde emellerine varmış olarak içeceklerdir. Cevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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