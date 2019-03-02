Trabzon'da Huzur Operasyonu
1 saat önce
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde 100'ü aşkın polisle yapılan operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde 100'ü aşkın polisle yapılan operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, il genelinde ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 35 adrese, 30 ekip ve 87 personel ile eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu il merkezinde 10, Akçaabat
ilçesinde 7, Yomra
ve Beşikdüzü
ilçelerinde birer kişi olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:38 Kaynak: İHA
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