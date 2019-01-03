Trabzon'da İçme Suyu Arıtma Tesisi Çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni içme suyu arıtma tesisi yapımına devam ettiklerini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni içme suyu arıtma tesisi yapımına devam ettiklerini bildirdi.



Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşıbaşı ilçesinde 12 mahalleye hizmet verecek yeni içme suyu arıtma tesisinin inşasına devam edildiğini belirtti.



Başkan Gümrükçüoğlu, Şalpazarı ilçesinde Çamkiriş, Dereköy, Kalecik, Kireç, Pelitcik, Sugören, Turalıuşağı ve Üzümözü mahalleleri ile Of ilçesinin Cumapazarı Mahallesi'ne hizmet verecek içme suyu arıtma tesislerinin de yapım ihalelerini gerçekleştirdiklerini aktardı.



Yeni içme suyu arıtma tesislerinin tamamlanarak hizmete girmesiyle kesinti ve mevcut tesislerin uygun olmayan yapılarından dolayı toplam organik karbon giderimi ve biyolojik kirliliğe karşı dezenfeksiyon yapılamaması gibi sorunların ortadan kalkacağını vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Özellikle mevsim geçişlerinde yaşayan bulanıklık sorunu, 3 aşamalı, lamella çöktürmeli, adsorbsiyon durultma üniteli, hızlı kum filtreli içme suyu paket arıtma tesisleri ile giderilerek 400 NTU ve üzerinde yüksek bulanıklığa sahip sular dahi rahatlıkla arıtılarak halkımızın kullanımına sunulacaktır. Şalpazarı'na kazandıracağımız yeni içme suyu arıtma tesisinin yapım ihalesi 28 Aralık'ta, Cumapazarı'na kazandıracağımız yeni içme suyu arıtma tesisinin yapım ihalesi 2 Ocak'ta gerçekleştirildi. Yasal ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmaları başlayacak olup 2019 yılı sonlarında her iki tesisi de tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz."

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