Trabzon'da içme suyu hattında boru patladı - Son Dakika
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Trabzon'da içme suyu hattında boru patladı

6 saat önce

Trabzon'da içme suyu hattında boru patladı.

Trabzon'da içme suyu hattında boru patladı, System.String[]

Trabzon'da içme suyu hattında boru patladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne bağlı ana isale hattının Beşirli Mahallesi'nden geçen 800'lük çelik borunun patladığı belirtildi.

Ana isale hattının vanasının kapatıldığı vurgulanan açıklamada, suyun tahliye edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale için alanda bulunduğuna işaret edilerek, yaşanan sorun dolayısıyla Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Beşirli, 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka ve Akyazı ile Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

Esiroğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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