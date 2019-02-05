Son Dakika Haberleri: Trabzon'da İçme Suyu ve Kanalizasyon Çalışmaları

Trabzon'da İçme Suyu ve Kanalizasyon Çalışmaları

1 saat önce

Trabzon'da içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da İçme Suyu ve Kanalizasyon Çalışmaları, System.String[]
Trabzon'da içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarına sırasıyla cevap vermeye devam ettiği belirtildi.

TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ortahisar ilçesinin 7 mahallesine hizmet verecek ana taşıyıcı kolektör hattının yapım ihalesinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ortahisar İlçesi Ayvalı-Yeşilhisar- Yeşilova Mahalleleri Ek Kanalizasyon Projesi kapsamında 9 bin 690 metre ana taşıyıcı kolektör hattı inşa edilecek ve 205 muayene bacası ile 80 parsel bacası inşası gerçekleştirilecek. Ana taşıyıcı kolektör hattı inşaatının tamamlanmasının ardından ikinci etapta yapılacak proje ile Ayvalı, Yeşilhisar, Yeşilova mahalleleri ile Fatih Sultan, Gündoğdu, Doğançay ve Ağıllı mahallelerinin kanalizasyonları bu hatta bağlanacak."

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Aygören Vadisi'nde bulunan 7 ayrı mahallemize hizmet verecek olan bu önemli proje 2 yılda tamamlanacak olup ödenekleri TİSKİ Genel Müdürlüğü bütçesinde hazırdır. Bu tür kanalizasyon çalışmaları mahallelerimiz için ciddi önem taşımaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Yeşilova, Yeşilhisar, Ayvalı, Trabzon, Güncel
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