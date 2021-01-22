Ağır yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trabzon 'un Maçka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz

İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu

İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı

BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar