Trabzon'da ilginç kaza: duvarda asılı kaldı - Son Dakika
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Trabzon'da ilginç kaza: duvarda asılı kaldı

7 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen ilginç kazada geri kayarak yola düşen araç duvarda asılı kaldı.

Trabzon'da ilginç kaza: duvarda asılı kaldı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen ilginç kazada geri kayarak yola düşen araç duvarda asılı kaldı.


Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü yönetimindeki 61 ACB 139 plakalı cip rampadan çıkarken henüz bilinmeyen nedenden geri kaymaya başladı. Korkulukları kırarak yaklaşık 2 metreden kara yolunda bulunan yaya yoluna düşen araç duvarda asılı kaldı. Maddi hasarın meydana geldiği ilginç kazada aracı duvarda asılı halde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araç kaza yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
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