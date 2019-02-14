Trabzon'da İlginç Olay Belediye, Çöpleri Anlaşmazlık Yaşadığı Tatil Köyü Girişine Döktü İddiası

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi sahilindeki tatil köyü ve restorana ulaşım sağlayan yol üzerine, kamyonlarla çöp döküldü.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi sahilindeki tatil köyü ve restorana ulaşım sağlayan yol üzerine, kamyonlarla çöp döküldü. Çöplerin kendilerini kirada bulundukları tesisten çıkarmak isteyen belediye görevlilerinin kasıtlı olarak döktüğünü öne süren işletme sahibi Osman Çakmak, suç duyurusunda bulundu. Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ise rampa yolda arızalanan kamyonun çöpleri boşaltmak zorunda kaldığını açıkladı.



Beşikdüzü sahilinde belediye tarafından kiralanan tatil köyü ve restorana ulaşımın sağlandığı yola, dün gece yarısı kamyonlarla çöp döküldü. Tatil köyü çalışanları tarafından toplan çöpler, yol kenarında bir alana yığılırken, işletmenin yöneticisi Mahmut Çakır, çöpleri cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Çöpleri, kirada bulundukları tesisten çıkarmak isteyen belediye görevlilerinin kasıtlı olarak döktüğünü öne süren işletme sahibi Osman Çakmak ise suç duyurusunda bulundu.



'2 KAMYON ÇÖP DÖKÜLDÜ'



Osman Çakmak, Belediye başkanı ile kira sözleşmesi konusunda mutabık olamadık. Haklıyken, beni haksız duruma düşürdü. Bir hafta önce geldi sayım yapmak amacıyla, adaleti kandırarak, hukuku kandırarak malları aldı, taşıdı. Adalet, demirbaşların bize iadesine karar verdi. Dün iade edecekti. Ancak 2 kamyon çöp döküldü. Kaymakamlığa, üst makamlara bildirip, suç duyurusunda bulunduk. Çöpler hala alınmadı. Aramızda husumet yok, kiracıyım, benden kirasını alıyor. Benden kira almadığı söyleniyor ama dekontlar elimizde. Ne yapmak istiyor, anlamadık. Bu çöp dökme olayı şahsıma yapılmadı. Beşikdüzü'ne yapıldı dedi.



'BU ÇÖP OLAYINI İSTİSMAR EDİYOR'



Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ise iddialarla ilgili olarak, Burada böyle bir olay yok. Biz oranın çöpünü alıyoruz zaten. Ama o akşam rampa yolda kamyon arıza yaptığı için oraya boşalttı. Bunu bahane ettiler. Bunlar bizim burada kiracımızdı. Ama süreyi mahkeme ile uzatmaya çalışıyor. Tahliye etmesi lazım. Geçen sene tahliye etmesi lazımdı, etmedi. Neyse biz yine idare ettik. Sonra İller Bankası burayı yabancı bir yatırımcıya sattı. Yabancı yatırımcı, aralık ayında burayı aldı. Bu kardeşimizden burayı boşaltmasın rica ettik. Bu çöp olayını istismar ediyor. Çöpü bilerek, dökmedik. Çöpü kaldıracağız ama bunu bile bahane etti. Orayı terk etmek için hava parası istiyor. Çöpü bahane etti. Art niyetli kamu malında, avanta istiyor. Bunlar yatırım düşmanı diye konuştu.



BAŞKAN, İLGİNÇ ÇIKIŞLARI İLE TANINIYOR



İlçede ilginç çıkışlarıyla dikkat çeken ve son olarak Köy Enstitüleri'nden kalan atıl haldeki yapıların yıkımı için sosyal medyada paylaştığı, 'Ahırları yıktık, yurt yapıyoruz' ifadesiyle tepki çeken Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçığoğlu, seçimde vaatlerinin basın tarafından sorgulamadığı yönünde eleştiriler ile gündeme gelmişti. Bıçakçıoğlu, Espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben 'Vaat ettim bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım? dedim. Bugün itibariyle seçime 14 ay kaldı. Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadımö ifadelerini kullanmıştı.



Bıçakçıoğlu, 5 yıl önce, ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara, 'Kasabanın şerifi' imzasıyla astırdığı 'Kurban olurum size, çöpler poşette, saatinde', 'Kurban olurum size, hayvanlar köye' ve 'Kurban olurum size, kaldırımlar hepimizin' yazılı bayram afişleri astırmıştı. Başkan Bıçakçıoğlu ilçedeki sorunlara dikkat çekmek için esprili dil kullandığını söylemişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı