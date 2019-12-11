Trabzon'da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat' sanatına bayanlardan ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat' sanatına bayanlardan ilgi - Son Dakika

Trabzon'da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat' sanatına bayanlardan ilgi

7 saat önce

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan'da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat' sanatına özellikle bayanlar ilgi gösteriyor.

Trabzon'da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat' sanatına bayanlardan ilgi, System.String[]

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan'da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat' sanatına özellikle bayanlar ilgi gösteriyor.


Yaklaşık 2 buçuk ay önce açılan kursa, 16 bayan katılırken 'Hüsn-i hat' sanatına ilginin yoğun olduğu belirtildi.


Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Emel Yiğit, unutulmaya yüz tutmuş sanatları tekrar yaşatmak için bu tür kursiyerlerin düzenlendiğini belirterek "Hüsn-i hat sanatı, geleneksel Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı. Dünya genelindeki ismi kaligrafi. Biz Arabik kaligrafik kısmını yapıyoruz. Bu sanat Trabzon'da şu ana kadar Halk Eğitim bünyesinde düzenlenmedi. Kursiyerlerimize ilk olarak Arap temel harflerden oluşan çizgi çalışmaları öğrettik. Çalışmalarımızda geleneksel malzeme kullanıyoruz. Mümkün olduğunca gelenekten kopmamaya çalışarak bu sanatı uygulamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda unutulma yüz tutmuş sanatlar içerisinde olduğundan unutulmama çabası içirişindeyiz. Kursumuz 2 buçuk aydır sürüyor. Toplamda 16 kursiyerimiz var. İlgi çok yoğun" dedi.


Yiğit, hat sanatının İslam yazı sanatı olup bu sanat ile uğraşan kişiler hattat olarak adlandırıldığını belirterek "Hüsn-i hat ya da hüsn-ü hat, Türkçe 'güzel yazı' manasına geliyor. Kağıt, taş, ahşap, kumaş vb. farklı malzemeler üzerinde karşımıza çıkabilir. Arap harfleri ile meydana getirilen yazının kaligrafik ve estetik bir hüviyet kazanması kabaca 9. yüzyılda başladı. XIII. Yüzyıla doğru İslami sanat geleneğinde Aklam-ı Sitte olarak adlandırılan ve Sülüs, Nesih, Reyhani, Muhakkak, Tevki ve Rika adlarıyla bilinen hat çeşitleri belli esaslara bağlanmış ve hat sanatının temel kaideleri oluşturuldu" bilgilerini paylaştı. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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