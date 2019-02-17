Son Dakika Haberleri: Trabzon'da İlk Yarıda Gol Yok

Trabzon'da İlk Yarıda Gol Yok

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Trabzon'da İlk Yarıda Gol Yok, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Sosa'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 29. dakikada Ekuban'ın uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çeldi. 44. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında buluşan Ekuban'ın vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.

KÜNYE

Stat: Medical Park Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Sönmez xx Trabzonspor: Arda xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Amiri xx, Sosa xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme x, Ekuban xx, Rodallega x Yedekler: Muzaffer, Kağan, Murat Cem Akpınar, Toure, Batuhan Artaslan, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Ali Osman, Ibanez Teknik Direktör: Ünal Karaman Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Baiano xx, Welinton xx, Caulker x, Villafanez x, Ozan Tufan x, Ceyhun Gülselam xx, Efecan x, Campos x, Cenk x, Cisse x Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan, Fernandes, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik Teknik Direktör: Sergen Yalçın Sarı kartlar: Welinton, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Spor
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