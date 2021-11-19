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Trabzon'da ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilinci aşılanıyor - Son Dakika

Trabzon'da ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilinci aşılanıyor

19.11.2021 11:07
Trabzon'da ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilinci aşılanıyor

Trabzon'da ilkokul öğrencilerinin çevre bilinci kazanmaları için Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'ne gezi düzenlendi.

Trabzon'da ilkokul öğrencilerinin çevre bilinci kazanmaları için Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'ne gezi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Prof. İhsan Koz İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'ne gezi organize edildi.

Öğrencilere, şehir genelinde toplanan evsel atıkların geri dönüşüm sürecine ve geri dönüşümü mümkün olmayan altıkların nasıl bertaraf edildiğine ilişkin bilgi aktarıldı.

Trabzon'da ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilinci aşılanıyor
Trabzon'da ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilinci aşılanıyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilinci aşılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilinci aşılanıyor - Son Dakika
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