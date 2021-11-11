Trabzon'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Trabzon'un Yomra ilçesinde hükümet konağı inşaatının 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sancak Mahallesi'ndeki hükümet konağının inşaatında çalışan işçi O.K. (40), üçüncü kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından O.K, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayak bileği ve vücudunda kırıklar bulunan O.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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