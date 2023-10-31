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İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı - Son Dakika

İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı

Son Güncelleme: 31.10.2023 09:50

Trabzon'da M.B. isimli bir kişi, internet üzerinden araç satın almak için iletişime geçtiği şahıs tarafından 739 bin 600 TL dolandırıldı. Parayı gönderdikten sonra şahsa ulaşamayan M.B., dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Trabzon'da bir kişi internetten araba satın almaya çalışırken 739 bin 600 TL dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.B. (41) internet ortamında araç satın almak için iletişime geçtiği şahısla 739 bin 600 TL karşılığında anlaştı. Anlaştığı şahsın hesabına parayı yollayan M.B., araçla ilgili görüştüğü şahsa daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Karakola giderek şikayetçi olan M.B.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Öte yandan güvenlik güçleri Trabzon'da son dönemde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılığın oldukça arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda tekrar uyardı.

Kaynak: İHA

Tragger, Trabzon, Suç, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternetten araba satın almaya çalışan kişi 739 bin 600 TL dolandırıldı - Son Dakika
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