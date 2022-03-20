Trabzon'da internetten etil alkol siparişi veren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da internetten etil alkol siparişi veren 2 kişi, kargo teslimatı sırasında gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden alkol satışı yapanlarla irtibata geçtiği belirlenen M.K. (35) ile S.K'yi (43) takibe aldı.

Sahte alkollü içki yapmak ve bu ürünleri piyasaya sürmek amacıyla sipariş verdikleri belirlenen şüpheliler, kargo şirketinden kolileri almak istedikleri sırada yakalandı.

Ekipler, kargoyla gelen 5 koli içerisinde birer litrelik şişelerde 100 litre etil alkol olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.