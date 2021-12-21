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Trabzon'da İRAP toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Trabzon'da İRAP toplantısı gerçekleştirildi

21.12.2021 17:05
Trabzon'da İRAP toplantısı gerçekleştirildi

Trabzon'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, kamu kurum kuruluşları, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Trabzon'da afetlerden dolayı yıllarca can ve mal kayıplarının yaşandığı aktarılan açıklamada, "İRAP kapsamında belirlenmiş olan eylemlerin uygulanmasıyla ilimizde güvenli bir yaşam sağlanacağı, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azalacağı veya önleneceği, afet risk azaltma bilinci oluşturulacağı, kaynakların daha etkili kullanımının sağlanacağı, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılacağı, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaların azalacağı hedeflenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, toplantı sonrasında planın hazırlanma sürecine katkı sağlayan İRAP Destek Kurul üyelerine teşekkür belgeleri verildiği kaydedildi.

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Üniversite, Trabzon, Kamu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da İRAP toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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