Trabzon'da iş dünyası temsilcileri ve KOBİ'ler destekler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi ve ABİGEM tarafından çevrimiçi olarak "Avrupa Birliği Yolunda KOBİ'ler" paneli düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Sami Altınkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Kurt, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Servet Kaba, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Proje Uzmanı Bilge Sezer Kayaoğlu, Ticaret Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa İlker Özdem ve TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz Özbay tarafından katılımcılara destekler konusunda bilgi verildi.

Panelin ikinci oturumunda ise eğitmen Murat Erdör tarafından KOBİ'lere yönelik e-ticaret eğitimi verildi.

TTSO'nun çevrimiçi sistemi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan panelde konuşan TSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, KOBİ'lerin dışarıya açılması için oda olarak tüm imkanları kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amaç ihracatı, buna bağlı olarak üretim ve istihdamı artırmaktır. Üyelerimizin yurt dışındaki imkanları değerlendirmesi için Yurtdışı Ticaret Ofisimiz var. Ayrıca dış ticaret sstihbarat uzmanı eğitiminde yetiştirdiğimiz elemanlarımız dünya ile ticari ilişki kurulmasında tecrübeli hale geldi. Amacımız KOBİ'lerimizin önünü açmak, dünya ile entegre olmalarını sağlamaktır."