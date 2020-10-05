Trabzon'da iş dünyasına Rusya'daki yatırım fırsatları anlatıldı - Son Dakika

Trabzon'da faaliyet gösteren firma sahiplerine Rusya'daki yatırım fırsatları konusunda bilgi verildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Avrupa İşletmeler Ağı tarafından düzenlenen, Rusya'da Yatırım İklimi ve Sanayi Yatırım Projelerine Devlet Destekleri konulu video konferans düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki yatırım ortamının geliştirilmesi ve bu konudaki bilgilerin üyelere duyurulması amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geleceği planlama adına bu toplantının ardından bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirten Hacısalihoğlu, "Özellikle Türkiye ve Rusya'dan firmaların bir araya getirilmesi karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi açısından iyi bir başlangıç olacaktır." dedi.

Toplantıda, Rusya Yatırım Uzmanları Nejat Özçimen ve Ahmet Gürdal, dünya ve Rusya'da makroekonomik veriler, Rusya'da yatırım iklimi, devlet destekleri tipleri ve teşvik konularında bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.