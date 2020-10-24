Trabzon'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da Millet Bahçesi inşaatında iş kazası sonucu bir işçi yaralandı, bir işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki eski Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde beton döküm işlemi sırasında hidrolik demiri iki işçinin üzerine düştü.

İşçilerden 45 yaşındaki Adem Bekmez, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer işçi, olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.