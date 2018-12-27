Trabzon'da İş Yerinde Patlama (1)

TRABZON'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

TRABZON'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Binadakiler tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Trabzon

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