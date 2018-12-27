Trabzon'da İş Yerinde Patlama (3)
38 dakika önce
TRABZON'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde patlama meydana geldi.
TRABZON'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Binadakiler tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:13 Kaynak: DHA
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