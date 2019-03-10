Trabzon'da İş Yerine Yönelik Operasyon Düzenlendi
14 dakika önce
Trabzon'da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 3 iş yerine 30'ar gün cezai işlem uygulandı.
Trabzon
'da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 3 iş yerine 30'ar gün cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince 2 oyun salonu ve bir kıraathane olmak üzere 3 iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 3 iş yerine 30 gün süre ile kapatma cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: AA
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