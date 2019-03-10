Son Dakika Haberleri: Trabzon'da İş Yerine Yönelik Operasyon Düzenlendi

Trabzon'da İş Yerine Yönelik Operasyon Düzenlendi

14 dakika önce

Trabzon'da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 3 iş yerine 30'ar gün cezai işlem uygulandı.

Trabzon'da İş Yerine Yönelik Operasyon Düzenlendi, System.String[]
Trabzon'da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 3 iş yerine 30'ar gün cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 oyun salonu ve bir kıraathane olmak üzere 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 3 iş yerine 30 gün süre ile kapatma cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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