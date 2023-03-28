Ana isale hattında patlama yaşandı! 8 katlı binayı su basarken, evlerin hali endişe yarattı - Son Dakika
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Ana isale hattında patlama yaşandı! 8 katlı binayı su basarken, evlerin hali endişe yarattı

28.03.2023 16:38

Trabzon'da ana isale hattı patlayınca Devlet Sahil Yolu adeta göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Tazyikli su yolun karşısındaki 8 katlı apartmana da sıçrarken, hasar gören çatı katı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öğle saatlerinde Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, sahil yoluna paralel uzanan tali yoldan geçen ana isale hattı, büyük bir gürültüyle patladı. Yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı, yol göle döndü.

BALKONLARI SU BASTI

Yükselen sular, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana sıçradı, balkonları su bastı. Park halindeki araçlar ile bir iş yeri de suyla doldu. Esnaf, kendi imkanları ile dükkanlarına giren suyu temizledi. Apartman sakinleri de balkonlardaki suyu kovalarla boşalttı.

Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı! Evlerin hali inanılmaz

8 KATLI APARTMANIN ÇATI KATI BOŞALTILDI

Su basan yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, 8 katlı apartmanın hasar gören çatı katı tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı! Evlerin hali inanılmaz

"DİNAMİT PATLAMIŞ GİBİ OLDU"

Tanık olduğu anları anlatan Cengiz İpekçi, "Yürüyorduk, arkadaşlara uğramıştık. Büyük bir sesle patlama oldu. Su binanın en üst katına kadar ulaştı, taşları atmaya başladı" dedi. Ali Atalar da, "Dinamit patlamış gibi oldu. Taş, toprak, su ile buraya geldi. Bina ve hatta arka kısmında kata su ulaştı. Kaçtık oraya daha yaklaşamıyoruz" diye konuştu.

İşte bölgeden kareler;

Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı! Evlerin hali inanılmaz
Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı! Evlerin hali inanılmaz
Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı! Evlerin hali inanılmaz
Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı
Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı! Evlerin hali inanılmaz
Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı
Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı
Ana isale hattı patladı, 8 katlı binayı su bastı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ana isale hattında patlama yaşandı! 8 katlı binayı su basarken, evlerin hali endişe yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ana isale hattında patlama yaşandı! 8 katlı binayı su basarken, evlerin hali endişe yarattı - Son Dakika
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