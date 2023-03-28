TRABZON'DA İSALE HATTI PATLADI; 8 KATLI BİNA VE YOLA SU DOLDU, PATLAMA ANI KAMERADA

Trabzon'da Devlet Sahil Yolu'nu göle döndüren, 8 katlı binanın çatı katında hasara neden olan ana isale hattının patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama ile yarılan asfalttan fışkıran suyun saniyeler içinde metrelerce yükseğe ulaştığı görüldü.

Duvarları kısmen yıkılan çatı katında oturan Esra Taflan, "Balkonda çamaşır makinesinin başındaydım. Birden patlama sesini duydum, devamında su ve taşların sesi geldi. Üst kattan geldiğini sanmıştık ama su olduğunu fark edince olmadığını anladık. Camdan dışarı bakmaya çalıştığımda sudan başka bir şey göremedim. Yan cepheye geçip de dışarı bakınca, alt kattaki mutfağımın balkon camının kırıldığını gördüm, içeriye su doluyordu. Çok korkuttu. Evde kedilerim var, yerlerinden fırladılar. Su, gür bir şelaleden akar gibi akıyordu" dedi.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Binada oturanlar su basan evlerini temizlerken, göle dönen yol da yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Onarım çalışmaların sürdüğü bölgede, gece saatlerine kadar su kesintisin yaşanacağı duyuruldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haberr: Fatih TURAN Kamera: Selay SAYKAL/TRABZON(DHA),

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