Trabzon'da "İşbaşı Eğitim Kursları"Nın Sertifika Töreni Düzenlendi

Trabzon
'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İşbaşı Eğitim Kursları"nın sertifika töreni gerçekleştirildi.
Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Ortahisar
Kaymakamı Tolga Toğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu
ile kursiyerler katıldı.
Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, turizmin Trabzon, bölge ve ülke için önemli bir değer olduğunu söyledi.
Turizmin son yıllarda yükselen bir sektör haline geldiğine dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"İlimizin turizm potansiyelini sürdürebilmek için hizmet kalitemizi ve standardımızı yüksek tutmak zorundayız. Bu kapsamda hizmet sektöründeki personelin aldığı eğitim çok önemli. Başarılı işletmeler başarılı personelle ayakta durur. Bu sektör kırılgan bir sektördür. Bir anda elimizden uçup gidebilir. Onun için bu tür çalışmalar büyük önem arz ediyor."
İbiş de turizmin Türkiye
açısından çok önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "Bu alanda kaliteyi artırmaya yönelik her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Nitelikli insan gücü, ekonomimizde bir lokomotif vazifesi gören turizm sektörünün, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirebilmesinin en önemli şartlarından biridir. Bundan dolayıdır ki iş gücü kalitesinin artırılması turizmin güçlenerek büyümesi için son derece stratejik bir öneme sahiptir." diye konuştu.
Hacısalihoğlu da turizmde tanıtım kadar turistin memnuniyetini artırmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda turizm sektöründe görev yapan personele yönelik eğitim programlarını önemsiyoruz ve sürekli hale getirilmesini istiyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen eğitim seminerine katılanlara sertifikaları verildi.