Trabzon'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Son Dakika

Trabzon'da, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından (STK) oluşan Trabzon Kudüs Dayanışma Platformu üyeleri, araçlarıyla Medicalpark Stadyumu önünde bir araya geldi.

Gruptakiler daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturup stadyum önünden hareket ederek Beşirli ve Erdoğdu mahalleleri ile Soğuksu Caddesi, Atapark Kavşağı, Yavuz Selim Bulvarı, Havalimanı Kavşağı güzergahından Kent Meydanı'na kadar geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan araçlardaki kişiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.