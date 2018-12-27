Trabzon'da İşyerinde Patlama

Trabzon
'da işyerinde patlama (2)
TRABZON'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Olayda, 2 kişi yaralandı, çevredeki ev ve işyerleri ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu.
Olay, 21: 15'de Fatih Mahallesi Hakan Özer
sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın zemin katındaki işyerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla binadakiler tahliye edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı sokağa araç ve yaya girişine kapattı. İtfaiye
ekipleri, binada çıkan yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
2 KİŞİ YARALANDI
Olayda, çevredeki işyerlerinde yaralanan 2 kişi ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve işyerleri ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.