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Trabzon'da itfaiye ekipleri geçen yıl 3 bin 807 olaya müdahale etti - Son Dakika

Trabzon'da itfaiye ekipleri geçen yıl 3 bin 807 olaya müdahale etti

12.02.2022 14:20
Trabzon'da itfaiye ekipleri geçen yıl 3 bin 807 olaya müdahale etti

Trabzon'da itfaiye ekipleri 2021 yılında 2 bin 94'ü yangın olmak üzere 3 bin 807 olaya müdahale etti.

Trabzon'da itfaiye ekipleri 2021 yılında 2 bin 94'ü yangın olmak üzere 3 bin 807 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekipler 18 ilçede 2 bin 94 yangın, 325 trafik kazası, 301 insan kurtarma, 862 hayvan kurtarma, 92 asansörden kurtarma olaylarına müdahale etti, değerlendirilen 133 ihbar ise asılsız çıktı.

Ayrıca, il genelinde 47 su baskını ve 42 tehlike arz eden duruma müdahale eden ekipler, 397 tatbikat gerçekleştirdi.

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Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da itfaiye ekipleri geçen yıl 3 bin 807 olaya müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da itfaiye ekipleri geçen yıl 3 bin 807 olaya müdahale etti - Son Dakika
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