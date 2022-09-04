Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

04.09.2022 11:58
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 12 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

Trabzon'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 12 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Narkotik Timleri yaptığı saha ve istihbarı çalışmaları sonucu, Ortahisar ilçesi Kavala Mahallesi'nde D.C. (62) isimli şahısın uyuşturucu madde imal etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığı Narkotik Timler, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği 'Yatkın'ın da katıldığı aramada, 12 bin 500 gram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili Şüpheli D.C. hakkında adli işlem devam ediyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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