Trabzon'da jandarma ekiplerinden okul çevrelerinde denetim - Son Dakika
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Trabzon'da jandarma ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

6 saat önce

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Trabzon'da jandarma ekiplerinden okul çevrelerinde denetim, System.String[]

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde yer alan okul çevrelerinde düzenlenen huzur ve güvenlik uygulaması, 219 personelin katılımıyla düzenlendi.

Uygulamada, 72 okul ve öğrenci yurdu çevresi, 193 umuma açık yer ile 1 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca, 2 bin 186 kişi ve 449'u servis olmak üzere bin 264 araç denetlendi.

Yapılan kontroller sonucunda 13 araca çeşitli eksiklikler nedeniyle 5 bin 499 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan, Şalpazarı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 1 adet namlu ve 650 adet fişek yakalandı.

Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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